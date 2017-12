Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La política y el mundo empresarial y del entretenimiento están cada vez más unidos. La tendencia no comenzó con la reciente elección de Donald Trump, sino con actores como Shirley Temple Black, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger y Ronald Reagan, entre muchos otros, indica CinePremiere en su portal.

Esta tendencia promete continuar en los próximos años. No sólo por los actores que aprovechan su popularidad para transmitir un importante mensaje político –Leonardo DiCaprio y Chris Evans son buenos ejemplos de ello–, sino por aquellos que buscan dar el salto definitivo al gobierno. Tal es el caso de Dwayne Johnson, quien parece decidido a convertirse en el nuevo Presidente de los Estados Unidos.

Hace algunos meses, Dwayne Johnson confesó a GQ que no había descartado incursionar en la política. La noticia no fue tomada con tanto recelo como muchos podrían imaginar, pues sólo un tiempo después el recién inaugurado portal Dwayne for President externó un enorme apoyo al potencial candidato hollywoodense.

El sitio se describe como “una solicitud seria para que un hombre increíble se postule como candidato independiente. Intentamos convencer a Dwayne Johnson para que considere el rescate de nuestra nación con una postulación presidencial. Necesitamos un líder que nos inspire. Un líder que entienda la adversidad, pero que personifique la determinación, poder y éxito”.

En su momento, se pensaba que el actor se postularía para las elecciones del 2020, convirtiéndose así en la mayor esperanza contra una posible reelección de Donald Trump. Sin embargo, todo parece que el actor tiene otro plan para alcanzar sus sueños políticos. Así lo dijo a Variety:

“No podría hacer ambas. hablando de manera realista, mientras nos acercamos al 2018, si miras mi pizarra conforme desarrollamos y filmamos en 2019 y 2020, la agenda llega hasta 2021, así que el 2024 luce como una consideración realista”.

Sobre sus ambiciones políticas, explicó que “sabía que debía escuchar a la gente y realmente pienso en ello. En eso estoy ahora – soy consciente de que no estoy en el negocio de la política, así que lo mejor que puedo hacer es seguir escuchando y aprender tanto como me sea posible. Sigo viendo nuestra presidencia y observo la manera en que cada nuevo suceso es manejado. Sigo observando a nuestros líderes en el gobierno y, como todos los americanos, sigo con la esperanza de que nuestros líderes exhiban equilibrio, perspectiva y la habilidad de unir al país en estos tiempos difíciles –algo que creo nuestra presidencia no está haciendo en la actualidad”.

El actor no ha ocupado ningún cargo político hasta ahora, pero siempre ha manifestado su apoyo al partido republicano y ha apoyado toda clase de causas sociales en beneficio de niños y jóvenes. ¿Significa que sería un buen Presidente de los Estados Unidos? Quizás el tiempo nos ofrezca una respuesta.