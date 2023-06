‘Ecumene Aztec’, juego sobre Conquista de América que provocó la ira de españoles

El videojuego "Ecumene Aztec" aún no ha sido publicado y ya enfrenta fuertes críticas y ataques en línea de la extrema derecha española que lo llevaron a cambiar su historia y modo de juego.

Recientemente fue publicado en la plataforma Steam y en redes sociales el tráiler del título, con ventana de lanzamiento para 2025, el cual permitiría a los jugadores seguir los pasos de un guerrero azteca mientras hace frente a los conquistadores españoles.

Inmediatamente, los desarrolladores, identificados en ese momento como Giantscraft, empezaron a recibir ataques de grupos de extrema derecha, quienes señalaron que debía haber un modo para "jugar con los ganadores".

Can I play as the Spanish ? pic.twitter.com/7fLqgyPUMD

Aunado a esto, seguidores de estos grupos secuestraron los dominios de giantscraft.com y ecumeneaztec.com, en las cuales publicaron una frase de Hernán Cortés y una imagen de la Cruz de Borgoña, símbolo que ha sido relacionado con el franquismo en España.

De acuerdo con The Verge, Giantscraft se encontraba en el proceso de cambiar de nombre a Ecumene Games cuando sucedió este hecho.

Publicaciones en Instagram asociadas a los grupos que tomaron el control de la página de Giantscraft y "Ecumene Aztec" sugieren que los desarrolladores olvidaron renovar el dominio de la página web del estudio, por lo que un seguidor lo compró y publicó ahí la propaganda de la cultura hispana.

Estas críticas y ataques condujeron a los desarrolladores a realizar cambios en la historia, los modos del juego y los escenarios donde se desarrolla el videojuego.

Asimismo, prometieron que el título será más preciso y “apegado a la historia”.

Play as an Aztec trying to withstand the assault of Spanish conquistadors in the first-person survival action-RPG Ecumene Aztec, launching in 2025. pic.twitter.com/FdAW5RoyFd