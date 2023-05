Ed Sheeran tras juicio por plagio, aseguró que ‘no ha hecho nada malo’

El pasado 4 de mayo, Ed Sheeran fue declarado no culpable de plagio tras un juicio en Nueva York, por lo que tres días después salió a declarar el motivo que lo había llevado a la corte de Manhattan, negando haber hecho algo malo.

Durante una reciente entrevista en CBS Sunday Morning, el cantautor británico habló sobre el asunto que lo llevó a presentarse ante las autoridades estadounidenses, debido a que se le estaba acusado de plagiar el tema "Let's Get It On" de Marvin Gaye para crear su éxito de 2014 "Thinking Out Loud".

Posteriormente, el cantante dijo ser "simplemente un tipo con una guitarra al que le encanta escribir música para que la gente disfrute", por lo que advirtió que no permitirá ser la alcancía de cualquiera.

Ed Sheeran is PISSED despite being found not guilty of copyright



“I am not and will never allow myself to be a piggy bank for anyone to shake. Having to be in NY for this trial means I’ve missed being w/my family at my grandmother’s funeral and I will never get that time back.” pic.twitter.com/Mlk9YEa2zl