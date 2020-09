Eddie Murphy obtiene su primer Emmy

Ciudad de México.- El actor Eddie Murphy obtuvo su primer Emmy en la edición de los galardones que se llevó a cabo este sábado, gracias a su participación en el programa Saturday Night Live, reportó TMZ.

Murphy se llevó la presea a Actor Invitado Destacado en una Serie de Comedia por su trabajo en la comedia, a la cual regresó tras 35 años de su primera aparición como anfitrión.

En el video que grabó para recibir el premio agradeció a la Academia de la Televisión por el honor, así como a Lorne Michaels, productor que creó Saturday Night Live, por la oportunidad de tenerlo de vuelta en la producción.

Check out Eddie Murphy's #Emmy acceptance speech for Outstanding Guest Actor In A Comedy Series for @nbcsnl. Congrats again, Eddie! pic.twitter.com/o2Tuptr8HV