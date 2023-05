Eddie Murphy podría protagonizar nueva cinta de “La Pantera Rosa”

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) compañía que tiene los derechos de “La Pantera Rosa” está desarrollando una nueva película que reiniciará la franquicia, el proyecto avanza rápidamente considerando que Eddie Murphy estaría negociando para tener un rol protagónico ya que sería el encargado de interpretar al Inspector Clouseau, según THR.

El estudio propiedad de Amazon incluso ya contaría con el director del proyecto se trata de Jeff Fowler quien es el responsable de las más recientes cintas de “Sonic the Hedgehog”, MGM lo habría seleccionado ya que el nuevo filme de la Pantera Rosa pretende combinar el live action con animación de CGI, por lo que el cineasta ya cuenta con experiencia ya que los filmes del erizo azul de Sega emplearon esta técnica y fueron un éxito en taquilla.

La película original de la Pantera Rosa de 1964 seguía al ingenuo Inspector Clouseau, que fue retratado por Peter Sellers, quien trataba de resolver un caso que involucraba una joya llamada “La Pantera Rosa”, no obstante una pantera animada que apareció en la secuencia de los créditos de inicio llamo la atención de los espectadores y los productores optaron por realizar una serie animada muy exitosa que duro varias décadas al aire.

Murphy es un comediante exitoso que inició su carrera en los 80 en el programa Saturday Night Live en la animación en las versiones en ingles dio voz al Burro de Shrek y Mushu de Mulan, algunas de sus películas de acción real incluyen Dr. Dolittle, El profesor chiflado y Un príncipe en Nueva York.

Por el momento el proyecto no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativo lo cual es lógico considerando que está en sus primeras etapas de desarrollo, no obstante fuentes cercanas al estudio indican que parten de un guion escrito por Chris Bremner y seguiría al torpe oficial de policía haciendo equipo con la pantera por primera vez en el cine.

