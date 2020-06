Eddie RedMayne se manifiesta contra Rowling por comentarios transfóbicos

Ciudad de México.- Primero fue Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga Harry Potter, y ahora fue Eddie Redmayne, la estrella de la saga de precuelas Animales Fantásticos, quien mostró su desacuerdo con J.K. Rowling y sus polémicos comentarios sobre la identidad de género.

El actor agregó que "como alguien que ha trabajado tanto con J.K. Rowling como con miembros de la comunidad trans", procede a "dejar absolutamente clara su postura" tras los comentarios sobre las personas trans y la identidad de género.

"No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca quisiera hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de que constantemente sus identidades se pongan en cuestión, algo que con demasiada frecuencia deriva en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas pacíficamente, y es hora de dejar que lo hagan", sentencia el ganador del Óscar por La Teoría del Todo.

Redmayne se alinea así con la posición del protagonista de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, quien también mostró públicamente sus discrepancias con Rowling y afirmó que "las mujeres transgénero son mujeres" y, haciendo referencia directa a la autora, alertó que "cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero".

Fue la propia Rowling quien el pasado fin de semana, encendió la polémica con tuits en los que criticaba un artículo que se refería a las mujeres como "personas que menstrúan". Así, en varios mensajes, la escritora expuso su opinión al respecto en unos comentarios que algunos calificaron como "transfóbicos".