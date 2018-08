Eddie Redmayne será asesino en serie en The Good Nurse

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Anuncian que el actor, Eddie Redmayne encarnará a un asesino en serie en "The Good Nurse”.

El filme está basado en la historia real del enfermero estadounidense Charles Cullen que, según su propia confesión, mató con medicamentos a hasta 40 pacientes en hospitales en Pensilvania y Nueva Jersey, informó Vanguardia MX.

El actor británico y ganador de un Oscar Eddie Redmayne protagonizará el thriller "The Good Nurse" junto a la actriz estadounidense Jessica Chastein, en el que interpretará a un asesino en serie, informaron el martes los portales sobre cine "Variety" y "Deadline.com".

Chastein ("The Tree of Life") se meterá en la piel de una enfermera que sospechó de él y ayudó a arrestarlo.

El director de la cinta es el danés Tobias Lindholm, quien ya fue nominado al Oscar a mejor película extranjera por el drama histórico y bélico "A War" (2016).

Redmayne ("The Theory of Everything") regresará a la gran pantalla en noviembre como el mago Newt Scamander en la continuación de "Fantastic Beasts and Where to Find Them".

Más sobre el asesino en serie

Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 y es considerado un asesino en serie. Cullen confesó a las autoridades que mató a cuarenta pacientes durante su carrera de dieciséis años como enfermero en Nueva Jersey. Sin embargo, en entrevistas posteriores con policías, psiquiatras y periodistas, se hizo evidente que había matado a muchos más, a quienes no podía recordar específicamente por su nombre, aunque a menudo podía recordar detalles de sus asesinatos.

Los expertos estiman que Cullen podría ser responsable de hasta 400 muertes, lo que lo convertiría en el asesino en serie más prolífico de la historia.