Un delito que jamás he cometido: Oceransky sobre las acusaciones de acoso

Luego de las recientes acusaciones en contra de Edgar Oceransky, el cantante difundió en sus redes sociales un comunicado en el que asegura que toda la información difundida es falsa.

Además, afirmó que recurrirá a las instancias correspondientes para aclarar la situación, que ocasionó la cancelación de algunas de sus presentaciones en el país.

De acuerdo con el texto, Oceransky negó haber acosado sexualmente a una menor de edad, quien compartió su caso en su cuenta de Twitter.

“Sobre el supuesto acoso sexual de que una usuaria de twitter me acusa, quiero enfatizar categóricamente que esta información es totalmente falsa”.

Por otro lado, aclaró que el audio, que fue difundido por la misma usuaria, fue sacado de contexto debido a que solo era parte de su show. Reiteró que nunca ha recibido una denuncia por algún delito relacionado con acoso sexual.

“Así mismo, se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, que hago un SKETCH que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal”, se lee en el texto.

“Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción”, añadió.