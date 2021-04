Eduardo, no te tengo miedo, vas a pagar: Daniela Berriel

Fabiola Meneses Elizalde

Acompañada de su equipo legal, sus padres y el diputado Sergio Mayer, la actriz y conductora Daniela Berriel se pronunció en contra de la sentencia a favor de Eduardo Ojeda Franco, a quien denunció de haberla violado el año pasado y quien fue liberado el viernes en Acapulco.

Durante la audiencia de control solicitada por la contraparte, se dio a conocer la resolución a favor del acusado, ya que de acuerdo con las pruebas otorgadas, su genética no correspondía con la de la prueba presentada por violación, sin embargo, ante múltiples irregularidades en el caso, apelarán en contra.

Berriel dijo durante conferencia de prensa:

"No me arrepiento de haber denunciado, de haber alzado la voz, y otra vez lo vuelvo a repetir, el 14 de marzo del 2020, Eduardo Ojeda Franco me violó en su casa de Acapulco.