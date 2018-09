Eduardo Yañez pierde el control: golpea a adulto mayor

Agencia

HIDALGO.- Eduardo Yáñez de nueva cuenta podría estar en problemas tras de ser acusado de haber golpeado a un sexagenario, según testigos, quienes manifestaron que la agresión del actor fue por nada.

De acuerdo a Vanguardia, los presentes aseguraron que el actor quien graba escenas de la telenovela “Falsa Identidad” de Telemundo, en Zempoala, Hidalgo, se molestó porque un sexagenario de quien dicen se llama Mario Peña estaba viendo su trabajo.

"Desde el viernes pasado 31 de agosto, aquí en el pueblo habían estado grabando varias escenas de una novela o serie, donde sale el tal Yáñez. Ese día, él se dejó tomar fotos con la gente, aunque de mala gana, pero el día siguiente (sábado 1 de septiembre) Yáñez se puso mal y armó un zafarrancho", acusó el hombre.

Informaron que el pasado fin de semana, la producción de “Falsa Identidad” preparó todo para grabar en el centro, donde está la Presidencia Municipal, por lo que instalaron un cerco e incluso elementos policiacos para evitar que la gente del municipio se acercara al lugar.

Denunciaron que mientras Eduardo Yáñez grababa su escena, alrededor de las 11:20 horas, el testigo observaba desde su local junto al agredido.

"Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáñez volteó a mirarlo y le dijo: ‘¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo’. Entonces el señor le contestó: ‘yo no te estoy haciendo nada’; pero Yáñez le respondió: 'déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo'".

"Yáñez se acercó molesto y le dijo: ‘te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&[email protected]’. Don Mario le contestó: ‘mie&[email protected] tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared" relató el testigo.

De acuerdo con el denunciante, don Mario no se pudo defender del asombró que le causó la reacción del actor. La cara le quedó roja del golpe y no quiso llamar a su familia, pero la gente que presenció los hechos, querían linchar al actor, lo que además, puso en riesgo a toda la producción de la telenovela.

Finalmente y ante las denuncias y los hechos el actor publicó una fotografía en la que escribió: "Solo adelante!".