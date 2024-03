Eiza González afirma que su belleza le ha cerrado puertas en su carrera actoral.

Con una carrera en ascenso en Hollywood, Eiza González ha demostrado su talento en películas como "Baby: El Aprendiz del Crimen" y "Ambulance". Sin embargo, la actriz ha revelado que su físico, aunque en ocasiones es una ventaja, también ha sido un obstáculo en su camino.

A pesar de sus éxitos, González ha enfrentado momentos de frustración al perder oportunidades laborales debido a su apariencia, un dilema paradójico en la industria del cine.

"Recuerdo que en varios proyectos (comentaron): 'Ella es demasiado bonita para el papel'", dijo la actriz mexicana, en entrevista con InStyle.

La frustración en momentos así la llevó a pensar en alternativas drásticas, añadió.

"Sorprendentemente, ahora me gusto mucho más físicamente que cuando tenía 20 años, y parte de ello, obviamente, es madurar, aceptarse a uno mismo y hacer todo el trabajo duro, pero también creo que me veo mejor. De hecho, creo que mi apariencia está envejeciendo de una manera que, personalmente, me gusta".

"Tuve una crisis de identidad durante mucho tiempo. Pensé: ¿Me afeito la cabeza? ¿Me vuelvo menos atractiva? ¿Me vuelvo más atractiva? ¿No me visto súper sexy o me visto súper sexy o me cubro todo el tiempo? Pasé por muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi apariencia. Fue realmente difícil.

Sin dar detalles sobre sus romances, entre ellos, el español Mario Casas, reveló que resulta ser muy enamoradiza, pero que impone una sorprendente condición.

"Te lo digo: cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo. Y cuanto más crezco, es más difícil para mí porque no juego. Entro y lo doy todo, no voy a hacer nada a medias, pero, definitivamente, tengo una lista de cosas no negociables, si no has ido a terapia, no saldré contigo", sentenció.