Eiza González conquista Instagram con este baile (video)

Ciudad de México.- Eiza González demostró que lleva el ritmo latino en la sangre, con un reciente video que publicó en su cuenta de Instagram, en donde se le puede ver ensayando junto a una instructora una rutina de baile, en el que resaltan los movimientos de cadera y hombros.

"Trabajando y divirtiéndome", escribió la actriz en la publicación que, hasta el momento acumula más de 500 mil reproducciones, informa el portal Quién.com.

Aunque se desconoce si la actriz está trabajando en nuevo proyecto, Eiza deja bien claro que el baile también es uno de sus talentos.

Working out and having fun! Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el 16 Jul, 2018 a las 2:41 PDT

La hija de Glenda Reyna está viviendo uno de sus mejores momentos en el ámbito profesional, recientemente anunció que se uniría al universo de los superhéroes en la entrega de "Bloodshot", además de que en noviembre de este año, se estrenará "Welcome to Marwen", donde comparte créditos con Steve Carell, Leslie Mann, Neil Jackson, entre otros actores.

A pesar de que Eiza se mantiene reservada en lo que respecta a su vida personal, ha sido captada en repetidas ocasiones con Josh Duhamel - ex esposo de Fergie-, e incluso, se dejaron ver en su primer compromiso social, durante la boda de Ashley Greene ,aunque hasta el momento ninguno de los dos ha declarado algo sobre su romance.

Recientemente, Eiza fue víctima de críticas sobre su cuerpo, luego de que fue capturada en la Riviera Maya junto a Josh. Finalmente, la mexicana expresó su molestia a quienes invadieron su privacidad y criticaron su cuerpo.