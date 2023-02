People “destapa” nuevo romance de Eiza González con jugador de la NBA

Eiza González está estrenando romance: el suertudo es Ben Simmons, basquetbolista de los Nets de Brooklyn de la NBA, según People.

Según el medio, el estadounidense, de 26 años, y la mexicana, de 33 años, ya llevan saliendo varias semanas y no se esconden de nadie.

