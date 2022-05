¿Eiza González y Jason Momoa en una relación?: Esto se sabe

Eiza González volvió al ojo del huracán luego de que fuentes cercanas revelaran que mantiene una relación con Jason Momoa, actor reconocido por su protagónico en “Aquaman”.

De acuerdo con los datos revelados a la revista People, la posible relación entre los artistas fue declarado por una fuente cercana a ellos.

El testigo, afirmó que aunque no hay un noviazgo como tal, la también cantante mexicana y Momoa están conociéndose y divirtiéndose juntos, tras su divorcio con Lisa Bonet.

“Están saliendo. Él se preocupa por ella. Está en un gran momento, trabajando en ‘Fast X'”, confesó persona a People.

