Eiza González responde a rumores de romance: Las mujeres pueden tener amigos

Eiza González explotó contra quienes la vinculan amorosamente con cualquier hombre con la que la ven en fotos, la actriz mexicana dejó en claro que ella es una mujer libre que puede tener simples amistades.

El caso más reciente fue con el productor Mohammed Al Turki, con el que se le vio de vacaciones en Italia, por lo que la intérprete de "Te acordarás de mi" decidió externar su molestia en su cuenta personal de Twitter.

"Mo Al Turki es uno de mis mejores amigos. Como de costumbre por favor dejen de inventar y tratar de relacionarme con cualquier hombre que esté cerca de mí. Las mujeres pueden tener amigas y amigos, no todo persona con la que uno convive es una relación. Gracias", escribió la mexicana, publicó en redes.

La actriz dijo que es momento que las personas comprendan que las mujeres pueden tener amistades no solo con otras mujeres, también con hombres y eso no quiere decir que exista una relación amorosa.

Además, Eiza ha mantenido una vida sentimental reservada, y constantemente la vinculan con diferentes varones, un caso también reciente fue con el actor Jason Momoa.

Lo cierto es que ver a la actriz con el productor italiano emocionó a sus fans, pues podría venir un proyecto importante para ella.

