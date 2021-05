Eiza González sorprende con cambio de apariencia; ¿adiós implantes?

Parece que Eiza González ha ganado seguridad y confianza en sí misma, pues sus seguidores de Instagram afirman que la actriz se ha retirado los implantes, esto al lucir un look más natural en fotografías que recientemente ha subido a esta red social.

"Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar mi cuerpo este mensaje consistentemente que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable.

En fotografías que Eiza ha subido a su cuenta de Instagram se ve un notable cambio en su apariencia, comparado con fotografías recientes con las de algunos años posando en la alfombra roja.

"Hace como cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y los paparazzi me fotografiaron en la playa. En las fotos se podía ver celulitis en mi pierna, y estaba muy avergonzada.

"Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero - que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Me siento como una mujer, Puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca había sentido en mis 20"