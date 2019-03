Ejecutivo rompe con exMiss Universo por tener cáncer

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dayanara Torres, ex esposa de Marc Anthony, está viviendo uno de los peores momentos en su vida, pues tras recibir la noticia de que padece cáncer de piel, rompió su compromiso matrimonial con Louis D' Esposito.

De acuerdo a RT, una fuente cercana a la ex Miss Universo contó que el co-presidente de Marvel decidió terminar con ella porque la noticia sobre el cáncer fue mucho para él.

También te puede interesar: Kylie Jenner es declarada la multimillonaria más joven de la historia

“Su prometido le dijo: ‘Es too much for me’. Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”, relató el informante a la publicación.

A pesar de que terminó la relación con el hombre con quien se iba a casar, la negativa de Louis para seguir con ella no fue lo que más le dolió. Resulta que D' Esposito tenía una estrecha relación con Christian y Ryan, los hijos que Dayanara tuvo con su primer esposo, Marc Anthony, así es que ellos también resintieron la ruptura.

“Christian y Ryan estaban afectados, Louis hasta los llevó de vacaciones. A Dayanara es lo que más le afectó”, aseguró la fuente.

Aunque ya habían cancelado su compromiso, y con el fin de no causarles dolor, la ex Miss Universo decidió salir en la final de Mira quién baila All Stars con el anillo de compromiso. Incluso, se comentó durante el programa que había sido Louis quien la había llegado al hospital para que se hiciera diversos estudios, luego de que se le detectó un lunar en la parte posterior de una pierna.

Mientras duró su noviazgo, Dayanara y Louis prefirieron ser muy discretos. De hecho, hasta septiembre de 2018 se dio a conocer que eran novios y dos meses después anunciaron su compromiso.

Para recibir el año nuevo, la modelo, el ejecutivo de Marvel, los hijos de Dayanara y su madre se fueron de vacaciones a Italia. Pese a lo poco que llevaban de comprometidos, la ex reina de belleza ya había pensado en su boda ideal. “Yo creo que esta vez algo más íntimo, más pequeño. A veces pienso, a mí me gustan mucho las montañas, el bosque, mucho verdor, no sé, de verdad que todavía no sé”, dijo en una entrevista con Mezcal TV.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Dayanara dio a conocer la noticia de su padecimiento a principios de febrero en el que expresó que todo inició con un lunar que no atendió a tiempo.