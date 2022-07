El actor Carlos Bonavides habla sobre su hospitalización: "Sufrí mucho"

El actor Carlos Bonavides, reconocido por su papel como "Huicho Domínguez", atraviesa por complicado momentos de salud, hace unos días fue hospitalizado de emergencia por un grave cuadro de deshidratación, el cual se complicó debido a que sólo cuenta con un riñón, además de la creencia de que padecía Covid.

Según informó su esposa, Bonavides fue diagnosticado con una bacteria, pero después de ser sometido a distintos análisis, también se le detectaron divertículos.

"He mejorado porque no sé cuántos sueros me han puesto, medicinas, me hicieron una resonancia, una tomografía y análisis de sangre, y fue donde dieron con los divertículos, algo con lo que no contaba", compartió.