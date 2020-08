El actor de Bollywood Amitabh Bachchan se recupera de Covid-19

Nueva Delhi.- El superastro de Bollywood Amitabh Bachchan recibió el domingo el alta de un hospital de Mumbai después de tres semanas de tratamiento por coronavirus.

Su hijo, el también actor Abhishek Bachchan, quien continúa internado con el virus, dijo en un tuit que su padre dio negativo y reposará en casa. Ambos fueron hospitalizados el 11 de julio.

🙏🏽 my father, thankfully, has tested negative on his latest Covid-19 test and has been discharged from the hospital. He will now be at home and rest. Thank you all for all your prayers and wishes for him. 🙏🏽