El actor Toño Mauri, su esposa e hijos dan positivo al coronavirus

Ciudad de México.- El actor Toño Mauri y su familia dieron positivo a la prueba del coronavirus, luego de que el histrión sintiera algunos síntomas parecidos a los del resfriado común.

En entrevista con el programa "Despierta América", Mauri detalló que se siente bien, aunque un poco preocupado de que los malestares aumenten y tenga que ir al hospital.