¡El cielo se cae! Concierto de Louis Tomlinson se cancela debido al clima

Louis Tomlinson es conocido por ser sin dudas, uno de los cantantes que más cariño y cuidado tiene para con sus fanáticos. Por desgracia uno de sus conciertos en Estados Unidos se tuvo que cancelar debido a una enorme granizada, la cual dejó a más de 100 lesionados y unas 7 personas tuvieron que ser llevadas a urgencias.

Tormenta de granizo golpea concierto al aire libre de Louis Tomlinson, envía fans al hospital.pic.twitter.com/AIh7LTCLj3 — 🔎✍📝𝓙𝓸𝓱𝓪𝓷 𝓟é𝓻𝓮𝔃 𝓜𝓪𝓻𝔁𝓲𝓼𝓽𝓪🔎✍📝📕 (@MarxistaJohan) June 22, 2023

El concierto se llevaría a cabo en el anfiteatro Red Rocks pero debido a las tormentas en Denver, comenzaron a caer grandes bolas de hielo.

De inmediato las personas corrieron a esconderse y a buscar techo para protegerse del terrible clima. En redes sociales se han publicado diversos videos de algunos fanáticos y que muestran cómo terminaron con moretones por todo el cuerpo, resultado del granizo.

Uma chuva de granizo atingiu o local onde seria o show do Louis Tomlinson ontem e mais de 100 fãs ficaram feridos, com machucados e ossos quebrados.



“Parecia que eu tinha entrado em um filme de terror”, contou uma fã. O local era aberto e não quis abrigar fãs que pediram ajuda. pic.twitter.com/vrSWq9E6qh — We In The Crowd (@weinthecrowd) June 22, 2023

Los asistentes del lugar y del artista ayudaron rápidamente a las personas para guiarlos a zonas seguras. Para mala fortuna de los y las louies, el concierto no se llevó a cabo y quedaron tristes porque no pudieron ver al cantante británico que tanto aman.

Después de lo ocurrido, Louis publicó en Instagram y Twitter un mensaje en el que mostraba su tristeza al no haber llevado a cabo su esperada presentación y reiteró a sus fans que no se preocuparan por sus boletos, ya que hará lo posible para agendar otro concierto.

En una ocasión el cantante había sacado los precios de uno de sus conciertos y los fans le dijeron que estaban bastante caros para la gran mayoría y que si podía hacer algo.

El cantante movió cielo y tierra para bajar los precios y dejarlos a una cifra accesible para que todo aquel que quisiera asistir a su concierto, pudiera ir.

Este año está llevando a cabo su gira titulada “Faith In The Future World Tour” en Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Reino Unido y más países. Los fans mexicanos no pierden las esperanzas de que Louis pise nuevamente tierras mexicanas.

(Con información de redes sociales)