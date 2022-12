‘El Costeño’ confesó haber sido víctima de discriminación en Acapulco

El comediante mexicano Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, se sinceró a través de su cuenta de intagram con sus seguidores, ya que confesó haber sido víctima de discriminación en el Hotel Dreams Acapulco Resort, donde lleva a cabo un show nocturno.

El humorista explicó que los hechos se suscitaron en su tierra, Acapulco; en el restaurante del hotel, donde no lo dejaron pasar, porque solo les dan acceso a los huéspedes, indicando que “ahora ya no dejan entrar a los acapulqueños”.

“Yo siempre había entrado a desayunar aquí a este hotel al Dreams que antes fue Hyatt Regency pero no nos dejaron entrar, hoy me negaron la entrada para el restaurante y que si no estoy hospedado aquí no puedo comer”, explicó en una transmisión en vivo.

Otro hotel, lo llaman para desayunar

Tras su postura, el Hotel Las Brisas, llamó al comediante para que acudiera a desayunar a las instalaciones, por lo que Javier Carranza posteó en su cuenta de Instagram la bella vista.

Por lo tanto, el mexicano indico “El Hotel Las Brisas tiene un lugar para nosotros los acapulqueños cáiganle para acá”, finalizó.

