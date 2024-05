El despertar de la bestia: La ópera prima violenta de Patel

Dev Patel, conocido por sus roles en películas como "Slumdog Millionaire" y "Lion", marca su debut como director con "Monkey Man", una película que seguramente resonará con los fanáticos de la saga "John Wick".

La película comparte un estilo similar, especialmente en las escenas de acción estilizadas y una premisa centrada en la venganza. Desde el principio, Patel hace un guiño a la icónica saga, dejando claro que está al tanto de las similitudes y dando luz verde a los espectadores para sumergirse en esta nueva experiencia cinematográfica.

En "Monkey Man", Patel interpreta a Kid, un joven que se gana la vida participando en luchas clandestinas, donde adopta una identidad enmascarada como el misterioso y poderoso "Gorila".

Su plan, sin embargo, es más ambicioso, y está buscando infiltrarse en la élite criminal de la ciudad para llegar a ciertas personas que le hicieron mucho daño en el pasado.

Parte de la leyenda de esta película es que originalmente era una producción de Netflix, pero el productor Jordan Peele le compró los derechos a la plataforma para poderle dar un estreno en salas de cine.

No es difícil ver lo que Peele vio en este titánico esfuerzo de Patel, en el que se pone el sombrero de productor, coguionista, director y protagonista.

El realizador británico toma elementos de películas de Bruce Lee o incluso de Bollywood, para armar un relato hiper violento que no sólo se lleva a cabo en la India, sino que tiene todo un trasfondo cultural y espiritual inherente a la región -incluyendo la representación de las Hijra, o tercer género- lo cual le da un sabor particular que no vemos en las películas que normalmente salen de Hollywood.

