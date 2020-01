El fin de una era: Disney renombra el estudio 20th Century Fox

MÉXICO.- Como bien sabemos Disney adquirió Fox el año pasado, y desde entonces no han parado de hacer modificaciones a los productos de la marca, tomen como ejemplo la reedición de la película "Dark Phoenix", pero hasta ahora no habían dado el mayor paso de todos, renombrar sus casas productoras.

De acuerdo con información de Variety, 20th Century Fox ahora se llamará: 20th Century Studios, mientras que Fox Searchlight (productora de película como "La forma del agua y Jojo Rabbit) ahora es Fox Searchlight Pictures.

Cabe mencionar que en el apartado televisivo aún están debatiendo lo que harán con el nombre de los diversos canales y productoras, así que por el momento quedan igual.

El plan de Disney

Disney ya había comenzando este rebranding en menor escala, anteriormente cambió la dirección de correo de los empleados para añadir el @searchlightpictures.com, mientras que más pruebas quedaron al descubierto en el póster de la película Downhill (con Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus), en el que se puede leer (en su versión de Estados Unidos): “Searchlight Pictures Presents”, por lo que será el primer filme que tenga el nuevo nombre del estudio antes conocido como Fox Searchlight, mientras que del lado de 20th Century Fox la primera película en estrenarse bajo el sello 20th Century Studios será Call of the Wild (estelarizada por Harrison Ford).

Por el momento Disney continúa su plan de eliminar por completo la palabra Fox de su nueva adquisición, quedará pendiente conocer el destino de sus canales de televisión.

Con información de: Sensacine / La República.