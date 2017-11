“El Loco” Valdés podría regresar muy pronto a los escenarios

Agencia

MÉXICO.- Luego de que la salud de Manuel “El Loco” Valdés se ha visto mermada tras el tumor que le fue detectado en la cabeza, es su amigo y colega Don Ignacio López Tarso quien confía en su pronta recuperación, y confesó que lo ha escuchado tan bien que espera su pronto regreso a los escenarios.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Tarso manifestó que tras la última charla telefónica con “El Loco” es que tiene la esperanza de que en un mes puedan reencontrarse presentado la puesta en escena “Aeroplanos”, misma que realizaron juntos hasta que el papá de Cristian Castro decidió someterse a una cirugía, informó Agencia México.

“Hace dos (o) tres días hablé con él, un poquito porque todavía está un poco delicado, se está cuidando y está recuperándose, y tal vez volvamos a estar juntos en ‘Aeroplanos’, un mes más o algo así”, confesó Don Ignacio, agregando: “sería formidable”.

De su llamada telefónica, López Tarso contó: “lo oí muy animado, la vez anterior estuvo muy triste el llamado porque estaba muy decaído, le habían dado la mala noticia de que había que operar otra vez el tumorcito ese de la frente y estaba con una complicación pulmonar y estaba muy decaído, en cambio hace días que hablé con él lo encontré muy entusiasta”.

Al respecto sobre si Valdés necesitaría tomar algunos ensayos para reintegrarse a la obra, el primer actor explicó: “no, Manuel sabe todo lo que hay que saber, él es un experto, es un hombre de una gran experiencia y sabe mucho del trato con el público, él sabe mucho de manejar el escenario y manejar un personaje, en el teatro ha hecho muchas cosas”, concluyó.

En contraste con esta excelente noticia, Iván Valdés, nieto del histrión, reveló en entrevista para el programa Ventaneando que existen algunos problemas entre sus familiares a raíz de los problemas de salud de Don Manuel, asimismo aprovechó para enviarle un mensaje a Cristian Castro.

“Si escuchas esto pues háblale a tu padre, o márcame a mí ya sabes que estamos en contacto, tú tienes mi teléfono, en cuanto gustes mi rey, nos ponemos de acuerdo de cuándo vas y no decimos nada de cuándo vas para que no te acosen, a lo mejor fue eso lo que pasó la vez pasada, comenté que había llegado para irlo a ver y por desgracia ya no pudo llegar”, dijo Iván.