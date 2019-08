El paseo de la fama ya cuenta con la estrella de Guillermo del Toro

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, recibió este martes su esperada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Lana del Rey y J. J. Abrams ofrecieron unas palabras durante la ceremonia para elogiar el trabajo del tapatío.

A través de Twitter, la responsable de prensa del Paseo de la Fama, Ana Martínez, informó el 30 de julio pasado que se develaría su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Martínez recordó que desde hace dos años Guillermo del Toro ya había sido elegido para tener su estrella. Antes de que se celebré el homenaje a las personalidades, es habitual que pase un tiempo aunque el artista ya haya sido elegido con anterioridad.

“No creo en la magia pero dejaré un poco de mí en este lugar. Estaré aquí para ustedes”, resaltó.

En el evento, la Cámara de Comercio de Hollywood declaró el 6 de agosto como el “Día de Guillermo del Toro”. La estrella del mexicano es la número 2669 del Paseo de la fama en Hollywood.

En 2017, Guillermo del Toro obtuvo dos Oscar: mejor película y mejor dirección por The Shape of Water, su película 'Historias de miedo para contar en la oscuridad' está próxima a estrenarse.

Lana Del Rey honors the brilliantly creative @RealGDT during his Walk of Fame induction: “In a culture of sameness, he’s completely himself. And that’s the greatest lesson I get from his tales” pic.twitter.com/kHkMIGFghU