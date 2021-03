El peculiar plan de recuperación de Demi incluye mariguana

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Demi Lovato habló recientemente y de manera abierta sobre su recuperación después de la sobredosis que sufrió hace unos años, además habló acerca de su nuevo documental autobiográfico durante una entrevista con el programa CBS Sunday Morning.

La charla con la intérprete sirve como preámbulo del lanzamiento del filme Demi Lovato: Dancing With the Devil, que se estrenará en la plataforma Youtube el próximo 23 de marzo.

"Los médicos me dijeron que tenía de cinco a 10 minutos (de vida). Es decir, si nadie me hubiera encontrado, entonces ya no estaría aquí".

"Por eso estoy agradecida de estar sentada aquí hoy", recordó Lovato al hablar sobre su sobredosis casi fatal, ocurrida en 2018, y la cual se abordará ampliamente en el documental.

Durante la charla, Demi se sentó con Tracy Smith de CBS, la periodista que la entrevistó para el mismo programa en 2016. La presentadora destacó la transformación de la cantante en estos cinco años.

Lucha interna

Lovato también habló sobre su lucha de casi seis años para mantenerse sobria, a mediados de la década de 2010, y cómo eso desembocó finalmente en una sobredosis.

"Estoy en recuperación por un montón de cosas y he estado sobria durante unos cuántos años, pero todavía me siento miserable", puntualizó "Por primera vez en mi vida, básicamente tuve que morir para despertar".

"No controlé nada de mi vida en ese periodo de tiempo, pero sí, también tuve que crecer y tomar el control, y eso es algo que no he hecho hasta los últimos dos años de mi vida donde ahora manejo mis finanzas y mis alimentos,ahora sé qué como y con qué frecuencia hago ejercicio".

La cantante y actriz admitió que como parte de su recuperación personal todavía bebe alcohol y fuma mariguana.

"Creo que el término con el que mejor me identifico es 'californiana sobria'. Realmente no me siento cómoda explicando los parámetros de mi recuperación a la gente, porque no quiero que nadie mire mis parámetros de seguridad y piense que eso es lo que podría funcionarles a ellos también", señaló.

"Al igual que siento que el método de abstinencia completa no es un método único para todos, no creo que este viaje de moderación sea una solución única".

Demi Lovato: Dancing With the Devil tuvo su estreno oficial en el festival SXSW a principios de esta semana.

