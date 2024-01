‘El Zorro’ llega con sed de justicia este 19 de enero a Prime Video

Debido al asesinato de su padre, a Diego de la Vega (Miguel Bernardeau) lo invaden sentimientos contradictorios y de muchas dudas sobre la justicia, las cuales comienzan a aclararse cuando un espíritu ancestral lo elige para convertirlo en el heroico Zorro, en la nueva serie sobre el personaje.

En contraste, al actor español, popular por Élite, le llegó la luz sobre ese concepto, antes de ponerse la máscara, por la contundencia del guión.

‘Zorro’, que llega este viernes a Prime Video, destaca líneas sobre lo inútil de la ley cuando no le sirve a la justicia, las cuales le hicieron saber que esta nueva versión propondrá temas que resonarán en el mundo actual.