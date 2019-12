Elena Poniatowska acusa que Juan José Arreola abusó de ella

The Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — “Su vida me ha hecho totalmente feliz”, tuiteó Elena Poniatowska sobre su hijo Emmanuel “Mane” Haro Poniatowski en 2015, cuando él cumplió 60 años. Cuatro años después, la escritora mexicana aseguró que su primogénito sería producto de una relación abusiva con el también escritor Juan José Arreola.

La galardonada con el Premio Cervantes reveló en su más reciente novela, “El amante polaco”, que “el maestro” --a quien no nombra directamente en el libro-- abusó sexualmente de ella cuando tenía unos 22 años. Él era casado, tenía tres hijos y le llevaba casi 20 años. Ella lo iba a visitar semanalmente en calidad de alumna y admiradora.

"Estoy sola. No sé qué es el amor. Lo que me ha sucedido. El catre, la amenaza, el ataque nada tienen que ver con lo que leí en los libros", escribe Poniatowska en la novela presentada hace unos días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y anunciada por su editorial como la “más ambiciosa y personal” de la autora. En el libro relata los orígenes de su familia y su propia historia.

Poniatowska, de 87 años, es hija del príncipe Jean E. Poniatowski, descendiente del último rey de Polonia, y de la mexicana Paula Amor.

En una entrevista de finales de noviembre con el diario mexicano Excélsior, en el que décadas antes trabajó como reportera, Poniatowska confirmó que a quien se refería como “el maestro” perpetrador del ataque era Arreola.

“Ya se sabía, muchos lo saben, pero no hay que decirlo, para qué, además, ya pasaron tantos años. Él usaba su capacidad de convencer, de ser muy seductor, para hacerle daño a la gente”, dijo Poniatowska al diario. La autora agregó que recibió el visto bueno de su hijo, nacido en un convento de Italia en 1955, para publicar esa parte de su historia.

Arreola nunca comentó nada al respecto. Al pasar de los años, Poniatowska se casó con el fallecido astrónomo Guillermo Haro, quien le dio su apellido a Mane y lo crió. La pareja tuvo dos hijos más, Felipe y Paula.

Ante la experiencia revelada por Poniatowska, Tita Valencia, otra escritora mexicana, decidió revelar su propia historia de una relación que calificó de cruel y abusiva con Arreola.

Familia de Juan José Arreola responde a Poniatowska

La familia Arreola respondió indignada con una misiva pública: "Con tristeza y molestia hemos leído las recientes declaraciones de dos conocidas autoras que, efectivamente, sostuvieron relaciones sentimentales con nuestro querido padre y abuelo", escribieron. “La verdad de los hechos de aquellos años se ha transformado hoy en una injusta narrativa de falsedades que no podemos soslayar".

La familia dijo que “en abono a la verdad” y entendiendo la discusión actual sobre los derechos de la mujer decidieron publicar cartas y mensajes sin editar de Poniatowska y Valencia enviadas a Arreola para presentar una “versión histórica” distinta.

En una carta fechada en Roma en 1955, Poniatowska se muestra cordial con Arreola: “Los sentimientos en general no se saben volver a encontrar y a lo mejor los dos seremos totalmente nuevos el uno frente al otro sin encontrar nada”, le escribió en la carta compartida por la familia Arreola. “No es que quiera yo tener el papel más noble, pero veo lo más práctico. Yo de ti nunca hablaré una palabra con nadie, ¡ni después del bebé!”.

Poniatowska responde a la familia Arreola

Poniatowska respondió a los herederos con otra misiva del 8 de diciembre ejerciendo su “derecho de réplica” sobre su condición al momento de conocer a Arreola en 1954.

“Era una jovencita totalmente dispuesta al deslumbramiento”, dijo. “Mi relación no fue una de las ‘relaciones sentimentales’ del ‘padre y abuelo Arreola’, sino un suceso fundamental en mi vida que habría de cambiar no sólo mi destino, sino el de mi hijo; fue la relación de un adulto casado que sabía lo que hacía con una joven inexperta e ingenua en todos los sentidos”.

Poniatowska agregó que Arreola jamás vio a su hijo ni lo conoció. Tampoco le dio dinero para manutención o le envió un libro, mientras que quienes se hicieron cargo de él fueron su abuelo Jean. E. Poniatowski y Guillermo Haro.

Poniatowska espera publicar la segunda parte de “El amante polaco” a principios de 2020. Es autora de “Leonora”, “Las indómitas”, “La noche de Tlatelolco”, “Hasta no verte Jesús mío” y “La piel del cielo”, dedicada a Haro. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, Premio Mazatlán de Literatura, Premio Alfaguara de Novela, Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Rómulo Gallegos, entre muchas otras distinciones nacionales e internacionales.