Elena Ríos acusa de 'stealthing' a Tenoch Huerta

Elena Ríos acusó a través de un comunicado a Tenoch Huerta de 'stealthing', que es el acto de quitarse el condón sin avisar, lo acusó que es un delito y una agresión sexual.

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste: • Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa. • En México la violencia que ejerces aún no se legisla. Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador pic.twitter.com/Q2vvfz6AKz

Aunque en algunos países como Estados Unidos el 'stealthing' es tipificado como un delito, en México apenas hay una iniciativa legal presentada desde el año pasado por Ana Laura Valenzuela Sánchez, diputada federal del PAN, para incluir esa acción como un delito en el artículo 260 del Código Penal Federal.

La activista despertó las alertas hace unos días cuando acusó, por la misma vía, al actor por primera vez de agredirla sexualmente y de ser un depredador sexual.

A raíz de ello, compartió que varias de sus compañeras se acercaron a ella para compartirle sus historias donde reveló que el actor de Güeros ejerce desde hace años y de manera normal una manera particular de relacionarse con mujeres.

La instrumentista también arremetió contra el Colectivo Poder Prieto, del cual forma parte Huerta, por encubrirlo y funcionar como lo que llamó una secta.

Incluso, relató que dentro del mismo colectivo las mujeres que lo integran saben la situación y normalizan las acciones del actor de Black Panther, y dio a conocer conversaciones que tuvo con algunas de ellas.