Elenco de ‘Volver al Futuro’ se reúne para luchar contra la Covid-19

Ciudad de México.- La profecía se cumple, Marty McFly y el Dr. Emmett vivirán una aventura en el año 2020, y es que serán parte de uno de los reencuentros memorables que organiza Josh Gad.

Recientemente el actor reunió al elenco de la película estadounidense "The goonies" y en seguida anunció que su siguiente sorpresa ya estaba lista, compartiendo una imagen del enlace vía zoom donde se puede ver a Christopher Lloyd y Michael J. Fox sonrientes.

También te puede interesar: Netflix aumentará sus precios a partir de junio en todo México

En la imagen ocho rostros participan en la conversación pero Gas prefirió cubrirlos para dejar plantar la incertidumbre en los fans quienes ya esperan ansiosos el evento.

Oops. Accidentally marked up this pic featuring all of the surprise guests we’ve assembled for the #BackToTheFuture #ReunitedApart ep in support of @projecthopeorg . Guess you’re just going to have to tune in Mon., May 11th at 9AM PT/12:00 EST to see for yourselves. LINK IN BIO. pic.twitter.com/ftfVqLZ7pG