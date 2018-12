Will Ferrell tenía miedo de que 'Elf' terminara con su carrera

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Elf, también conocida en México como El duende, suele ser considerada una de las mejores películas navideñas de los últimos tiempos. La cinta relata la historia de Buddy, un hombre criado por los elfos de Santa Claus y que parte a Nueva York en busca de su padre: un hombre tacaño, malhumorado y que está en la lista de traviesos.

A pesar de su divertida premisa, no todos creían en la magia de este proyecto, siendo Will Ferrell era uno de ellos. Así lo reveló el propio actor en entrevista con James Corden, quien le preguntó si realmente temía que la película terminaría con su carrera cinematográfica, indica el portal de noticias CinePremiere en su sitio web.

“Sí, hubieron esos momentos. Las primeras dos semanas de filmación fueron casi todos los exteriores en Nueva York y ya sabes, estaba descubriendo de qué iba la película y corriendo por la ciudad con mallas amarillas. La gente me reconocía de Saturday Night Live y me preguntaba ‘¿Estás bien? ¿Qué pasa?’ y yo pensaba que esto sería un home run o la gente diría ‘¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste esa del duende?‘"

No era el único, pues Farrell confesó que James Caan, quien interpreta a su padre, se le acercó en la premiere del filme para confesarle que también tuvo muchas dudas durante el rodaje, las cuales se aclararon hasta que vio el producto final.

La película fue un éxito, que recaudó más de $220 mdd con un presupuesto apenas superior a los $30 mdd. También ayudó en la consolidación de Will Ferrell y el director Jon Favreau. Más importante aún es que se convirtió en una de las películas más queridas de la temporada decembrina, al grado que muchos insisten en ver una secuela, ¿la veremos algún día? Ferrell aseguró hace tiempo que la posibilidad es prácticamente nula, no porque las mallas le sigan intimidando, sino porque no quisiera destrozar el legado de una cinta tan popular. ¿Están de acuerdo con sus palabras?

Además de Will Ferrell, el elenco de Elf es complementado por James Caan, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Bob Newhart y Edward Asner. La película celebró su 15º aniversario este 2018.