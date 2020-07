"Élite" presenta a sus nuevos integrantes del colegio "Las Encinas"

México.- Cada día se acerca más el inicio del rodaje de la cuarta temporada de la serie "Élite" y por ello Netflix decidió ir calentando motores al presentar a sus nuevos miembros.

Es así que el colegio "Las Encinas" abrió sus puertas a cuatro nuevos estudiantes Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi y Pol Granch quienes ocuparan el sitio de Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Jorge López (Valerio) y Mina El Hammani (Nadia), quienes al final de la tercera temporada dieron por terminada su participación,

Sin embargo, estos nuevos miembros de la escuela tendrán que entrar al núcleo de Itziar Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Gúzman), Aron Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeca) y Georgina Amoros (Cayetana) y pese que todavía no se definen sus personajes, sí han creado mucha expectativa en redes sociales, ya que la cuenta de Instagram de la serie se subieron imágenes de todo el elenco, incluyendo a los nuevos.

📣 Welcome to the Élite family @manuriosfdez, Carla Díaz, Martina Cariddi & @polgranch. pic.twitter.com/c3APCxLnrb