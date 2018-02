Protagonista de 'Grey's Anatomy' apoya a Karla Souza

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Ellen Pompeo, mejor conocida como Meredith en la exitosa serie "Grey's Anatomy", demostró su apoyo a la mexicana Karla Souza, quien recientemente reveló que fue víctima de violación.

La actriz estadounidense, escribió en su cuenta de Twitter que: "Los valientes inspiran a las personas. Apoyamos a nuestra hermana Karla Souza y a las demás mujeres mexicanas que han alzado la voz".

También te puede interesar: Televisa despide a presunto abusador de Karla Souza y él responde

Bravery inspires people. We stand with our sister Karla Souza and all the other Mexican women who have spoken out. @karlasouza7 #TimesupMx