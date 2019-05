Brilla Elton John en Cannes por ‘Rocket man’

Agencias

Cannes, Francia.-Elton John se presentó este martes en el Festival de Cannes, previo al estreno de "Rocketman", el filme sobre su vida interpretado por el actor Taron Egerton.

El artista, de 72 años, llegó con el equipo del filme dirigido por Dexter Fletcher (Bohemian Rhapsody) y junto a su esposo y productor, David Furnish.

La película, interpretada por el británico Taron Egerton, fue proyectada fuera de competición

El cantante vestía una chaqueta negra que llevaba en la espalda bordado en lentejuelas plateadas el título de su canción "Rocket Man", que da nombre también a la película.



El autor de canciones como "Your song" posó con el equipo de la película: los intérpretes Taron Egerton, Richard Madden y Bryce Dallas Howard y el director Dexter Fletcher.

Se le vio caminar con dificultad y los organizadores le evitaron tener que subir los famosos 24 peldaños de la gloria de Cannes, haciéndole pasar por una puerta lateral.

Elton John ha vendido más de 300 millones de discos en el mundo, dado más de tres mil 500 conciertos y obtenido decenas de recompensas, entre ellas un Óscar en 1995 por la canción Can You Feel the Love Tonight, para la película de Disney El rey león.

