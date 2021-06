Elton John se une a la celebración del orgullo gay en YouTube

Elton John y su esposo David Furnish, cineasta canadiense, serán los anfitriones de "la celebración del orgullo" de YouTube, que se llevará el 25 de junio.

La pareja estará en este evento en línea junto con estrellas como Demi Lovato, Olly Alexander (Years & Years), Daniel Howell y Trixie Mattel. Cada uno de los invitados transmitirá desde su canal de YouTube.

"The Trevor Project es la organización más grande del mundo en prevención de suicidios e intervención ante crisis para jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y quienes están cuestionándose. Durante el mes de junio, igualaremos cada dólar que se done a The Trevor Project en YouTube, hasta 250 mil dórales", comparte YouTube Originals como parte de la convocatoria.