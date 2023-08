Elton John sufre dolorosa caída y es ingresado al hospital

En los últimos meses Elton John ha preferido mantenerse fuera de los reflectores tras terminar su gira mundial titulada ‘The Farewell Yellow Brick Road’, con la que se retiró de los escenarios para siempre, pero ahora el cantante causó preocupación entre sus seguidores al sufrir una caída que lo llevó al hospital.

De acuerdo con NME y TMZ, el intérprete de ‘I'm Still Standing’ y ‘Don’t go breaking my heart’, se cayó en su residencia en la ciudad de Niza, ubicada al sur de Francia, por lo que de inmediato fue trasladado al Centro Hospitalario Princesa Grace en Mónaco, donde fue atendido por presentar heridas leves.

‘Elton visitó el hospital local como medida de precaución. Después de los controles, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ahora está de regreso en casa y en buen estado de salud’ , dijo un portavoz del cantante.

Elton John Briefly Hospitalized in France After Falling at Home https://t.co/7Us6qSI0Nn — TMZ (@TMZ) August 28, 2023

De acuerdo con Daily Mail, Elton se encontraba disfrutando del verano en Francia en compañía de su esposo David Furnish y sus dos hijos, después de terminar su gira en julio.

Al parecer, fue sometido a un escáner lumbar y cerebral, cuyos resultados indicaron que no presentaba ningún tipo de fractura.

Hace unas semanas el intérprete de ‘Sacrifice’ y ‘Rocket Man’ compartió en sus historias de Instagram un video bailando con su esposo en la casa donde sufrió el accidente, se puede observar que es un tipo de castillo lleno de vegetación.

El cantante y compositor británico de 76 años, apareció virtualmente el mes pasado en el juicio de Kevin Spacey, pues fue un testigo clave para una de las denuncias que enfrentaba la estrella de American Beauty (Belleza Americana) y del que fue declarado inocente.

Hasta el momento Elton John no se ha pronunciado al respecto, pero sus fanáticos esperan que se recupere de lo que pudo haber sido un incidente trágico.

(Con información de Reforma)