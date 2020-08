Elvis Presley, un rey que cambió al mundo con su rock and roll

Ciudad de México.- Era 1957 y Elvis Aaron Presley un joven, de 22 años, que soñaba con ser una estrella, nunca se imaginó que no sólo lograría serlo, sino que cambiaría al mundo entero con éxitos como "Jailhouse Rock", "It's now or never" que entre otros, revolucionaron la cultura popular.

Procedente de una familia de bajos recursos que vivía en la pobreza y, en ocasiones, el hambre, se convirtió en "Rey" que aún después de 43 años de su muerte, nadie ha sido capaz de ocupar su trono y hoy recordamos el gran legado que dejó a la humanidad.

Rompió las barreras raciales en la música

Con más de mil millones de discos vendidos alrededor del mundo, el intérprete que creció en la ciudad de Tupelo, Misisipi, en una época en donde los negros eran segregados y no podían colocar sus éxitos musicales en las mismas listas de popularidad de los blancos, Elvis cantó como negro y rompió las barreras raciales en la música.

Rompió las barreras del idioma

Convirtiendo su música como un lenguaje universal, unió al mundo entero, China, Islandia, Rusia, Alemania, Argentina, en cada rincón del planeta se escuchó la voz de Elvis, sin necesidad de la existencia de las plataformas digitales, se volvió viral en una época en donde ni el internet existía.

Todos quieren ser Elvis

No ha habido década en donde no surja alrededor del mundo un imitador de la leyenda del rock, que dejó más de 700 canciones grabadas y de las cuales más de 100 de ellas pudo posicionar en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Muchos de sus imitadores han dedicado su vida entera a "ser Elvis", pasan años enteros en perfeccionar hasta el mínimo movimiento que hacia el cantante durante sus presentaciones, su manera de cantar, hablar y hasta de comportarse.

La Elvismania en México

"El rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock", es una de las frases en español que miles personas han cantado y bailado durante décadas, en la actualidad tan sólo en México, son más de 300 mil los oyentes mensuales que siguen escuchando a la leyenda en plataformas como la de Spotify.

Fueron varios los artistas que hicieron covers de las canciones de Elvis durante los sesenta, como Los teen tops, Enrique Guzmán, Los Crazy Boys, Los Llopis,Los Boppers, Camisas Negras, Dyno y Los Solitarios y muchos grupos más, quienes además muchos de ellos copiaron sus técnicas vocales y movimientos para interpretar las canciones.

Sex appeal de Presley

Su carisma y estilo hizo que se convirtiera en la fantasía de millones de mujeres, su manera de hablar, su gesticulación y hasta la manera en cómo se vestía, cambió el mundo de la música, hasta Bruno Mars uno de las actuales estrellas del momento ha seguido sus pasos.

El muerto más rico del mundo

De acuerdo a Forbes, los ingresos de leyenda fueron de aproximadamente 27 millones de dólares durante el 2016, posicionándose como la cuarta celebridad fallecida más rica del momento.

Además se estima que más de 20 millones de personas han visitado Graceland, el cual fue el hogar de Elvis; en 1982 su ex esposa Priscilla decidió abrir la casa al público, en donde cada año más de 600 mil personas acuden como destino turístico, ayudando así a la economía de Memphis.

Una estrella que dejó de brillar antes de morir

Desde 1973 el mundo de Elvis empezó a tambalearse, como una caída libre empezó a perder el control de su vida y de su carrera, se la pasaba en constantes giras, derrochando dinero en joyas y coches para sus amigos, creando con ellos conflictos entre la gente que lo rodeaba, tenía deudas millonarias por el juego.

Las críticas hacia sus presentaciones empezaron a agudizarse luego de que se subiera al escenario desaliñado, con sobrepeso, adormilado, olvidaba las letras de las canciones, todo el tiempo se comportaba erráticamente.

Sus altibajos emocionales le hicieron tomar grandes cantidades de sedantes, analgésicos y estimulantes para conciliar el sueño, además que su problema de sobrepeso repercutió en problemas intestinales, hipertensión y padecía principio de glaucoma, entre otros males.

Hasta que el 16 de agosto de 1977, Elvis Presley con tan sólo 42 años de edad, falleció a causa de un infarto al miocardio, estremeciendo con ello al mundo entero.