Ely Guerra dará concierto en el Parque Naucalli

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantautora mexicana Ely Guerra se presentará por primera vez en el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli, donde ofrecerá un concierto el 1 de septiembre para cerrar su gira El Origen, que comenzó en 2014 para celebrar sus 20 años de trayectoria musical.

De acuerdo con excelsior.com, Monocordio, el quinteto de pop rock, Random V y la cantautora zacatecana Arroba Nat serán los artistas invitados a la presentación de la intérprete de temas como Peligro, Ojos claros, labios rosas y Quiéreme mucho.

Además se presentará la compositora regiomontana Marcela Viejo, quien el último año se ha dedicado a dar forma a lo que será su primera producción solista que llevará por nombre Pequeñas Profecías, con sencillos como Desde Mi Imaginación, Pantano Mexicano, Órdenes Para Mí y Déjame Construir.

Durante el concierto, que iniciará a las 18:00 horas, la ganadora del Grammy Latino 2010 explorará su amplio repertorio para ofrecer a los asistentes una gama de sensaciones desde ¿Por qué Tendría que Llorar por Ti? hasta Pa-Ra-Ti.

Los boletos para el concierto de la también productora musical en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan, Estado de México, se podrán adquirir sin cargos en taquillas del parque y en el sistema Boletia.

Ely Guerra, dos décadas de lucha independiente

Ely Guerra, quien está por cumplir dos décadas en la escena musical, dice que la suya ha sido una lucha constante por dignificar un proyecto independiente basado más en la creatividad espiritual que en los estándares dictados por la industria discográfica.

La cantautora mexicana señala que las experiencias reunidas estos 20 años le hacen sentir que pisa sobre cimientos firmes y que, pase lo que pase, "nada la derrumbará".

"Lo mío es más un éxito espiritual y emocional que otra cosa. Efectivamente, han pasado 20 años desde que (me) inicié en esto y seguramente para muchos, lo mío es un fracaso, pero yo puedo decir que me siento muy orgullosa de cómo hemos hecho las cosas y cómo las hemos querido hacer", dijo Guerra a The Associated Press en una entrevista reciente en la Ciudad de México.

De atractivo indiscutible y un carácter firme que transforma en energía cada vez que se sube al escenario con su guitarra, la compositora indica que, para ella, el gran reto que enfrenta como música es aprender a ser auténtica y comprenderse hermosa a sus 42 años.

"No lo niego, soy vanidosa, hago ejercicio, como saludablemente y me embarro lo que me tenga que embarrar. ¡Hago todo! Pero en el fondo tampoco quiero estar preocupada porque mi estética sea perfecta; me preocupa más estar contenta y tener un buen diálogo con los que me topo por la vida que obsesionarme con parecer una chiquilla de 20 años", apuntó.