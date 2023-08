Eminem pide que no se utilice su música en campañas políticas

El rapero Eminem le pidió, mediante una carta al aspirante presidencial republicano Vivek Ramaswamy que dejara de utilizar su música en el proceso de su campaña electoral.

El político estadounidense respondió, por medio de una entrevista que le proporcionó al canal de televisión MSNBC, donde señaló que respetará la petición del artista sin mayor problema.

Además de elogiarlo de manera indirecta.

"Comprendo el hecho de que mis puntos de vista políticos puedan diferir de los suyos. Creo que la gente cambia a lo largo de sus vidas, pero tengo la esperanza de que algún día redescubra al 'renegado' que lo hizo grande y apoyo el éxito en su vida", declaró Ramaswamy.

El problema comenzó cuando el aspirante republicano rapeó de forma pública la canción "Lose Yourself" en la Feria Estatal de Iowa a mediados de agosto.

El 23 de agosto, el abogado de Ramaswamy recibió una notificación por parte de los representantes de Eminem y BMI (Broadcast Music, Inc.) para dejar en claro que estaba prohibido el uso del material discográfico del artista durante la campaña electoral, de acuerdo con Variety.

"Está objetado el uso de las composiciones musicales de Eminem por parte de la campaña.

"BMI considerará cualquier desempeño de las obras de Eminem, por parte de la campaña Vivek 2024 a partir de esta fecha en adelante, como un incumplimiento sustancial del Acuerdo por el cual BMI se reserva todos los derechos y recursos con respecto al mismo", informó en el escrito.

Republican presidential candidate #VivekRamaswamy raps to “Lose Yourself” by #Eminem. It goes about as well as one should expect. pic.twitter.com/ONpJXsHNPU