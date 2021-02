Emir Pabón se entera que será papá durante un viaje a Walt Disney

MÉXICO.- El cantante Emir Pabón tuvo uno de los mejores regalos de cumpleaños de manos de la conductora y actriz Stefanía de Aranda, su esposa, quien le preparó un festejo memorable que incluyó "torta bajo el brazo".



Y es que, luego de varias sorpresas, entre las que destacó un viaje a Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, el vocalista del Grupo Cañaveral recibió la noticia de que ambos se convertirían en padres.

Stefanía organizó la sorpresa para su marido el pasado 20 de enero: primero le entregó una carta donde le expresa su admiración y amor; posteriormente, le organizó un viaje a Florida, al parque antes mencionado.

Durante esta travesía, la pareja, que se unió en matrimonio civil en junio del año pasado, cumplió en todo momento con las medidas sanitarias impuestas en el inmueble a raíz de la pandemia, aseguraron en la misiva.

Una vez que tuvieron de fondo el clásico castillo de las princesas de Disney, De Aranda sacó la prueba de embarazo y se la entregó a Pabón, quien de inmediato reaccionó emocionado.

"Cuando Emir leyó el resultado de la prueba se me quedó viendo desconcertado y rápidamente reaccionó con lágrimas de emoción, me abrazó amoroso y hasta me cargó, ¡no lo podía creer!"

"Fue una noticia muy esperada y deseaba dársela en un lugar mágico, donde 'Los sueños se hacen realidad'. Además, nos tomamos una foto, emblemática y representativa para nosotros, en el Mundo de Pandora de la película Avatar, justo en el árbol de la vida, porque ahora nosotros estamos dando vida", dijo Stefanía.