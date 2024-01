Emma Stone se lleva galardón en el Festival de Cine de Palm Springs

Durante el tan esperado y reconocido Festival Internacional de Cine en Palm Springs, California, la actriz Emma Stone recibió un galardón por su increíble y asombrosa actuación en ‘Poor Things’ (Pobres criaturas).

Durante su discurso, la productora estadounidense habló sobre lo feliz que estaba de poder interpretar a una joven con grandes sueños, una diseñadora vil y a una adolescente amante de la ciencia y novia de un superhéroe arácnido.

It is the goal of all to improve.



Emma Stone is Bella Baxter in Poor Things. A film by Yorgos Lanthimos. In UK cinemas January 12th. #PoorThingsFilm pic.twitter.com/GtmJ0KRIqg