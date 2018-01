¡Entérate! Emma Watson también fue víctima de acoso

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Aunque desde hace años Emma Watson se ha caracterizado por ser una de las estrellas más comprometidas con la causa feminista, lo cierto es que en el marco de la actual revolución que sacude Hollywood -impulsada por el escándalo en torno a la dinámica de abusos que el productor Harvey Weinstein perpetró durante décadas y que ha acabado dando pie a a la iniciativa Time's Up- la joven británica se ha mantenido en un segundo plano en comparación con otras actrices como Jessica Chastain o Rose McGowan.

Sin embargo, eso no quiere decir que la antigua protagonista de Harry Potter no se atreva a reconocer que ella también ha sufrido proposiciones, avances y comentarios inapropiados en el lugar de trabajo, al igual -tristemente- que muchas de sus conocidas.

"Las estadísticas de Reino Unido demuestran que un gran, gran número de mujeres entre los 18 y los 24 años ha experimentado algún tipo de acoso sexual''...

"Me parece maravilloso lo que está sucediendo porque yo también he experimentado todo los tipos de acoso del espectro. Pero creo que para mí, lo más abrumador es saber que mis experiencias no son un caso aislado, ni las experiencias de mis amigas, o las de mis compañeras de trabajo. Se trata de un problema sistemático y estructural", afirma Emma -que también apostó por el negro en la pasada alfombra roja de los Globos de Oro en señal de protesta- en una entrevista a Variety.

Como suele ser habitual en ella, la intérprete no se limita a repetir consignas o críticas manidas, sino que ofrece datos sobre el alcance de esta problemática que, a través de los ejemplos que se han ido conociendo en la industria del cine en los últimos meses, refleja el largo camino que aún queda por recorrer para garantizar la seguridad y la igualdad de las mujeres, empezando por la esfera laboral.

"Las estadísticas de Reino Unido demuestran que un gran, gran número de mujeres entre los 18 y los 24 años ha experimentado algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Cuando hablas con suficientes mujeres, te das cuenta de lo que han sufrido, y de que la mayoría tiene una historia que contar al respecto. Ahora estamos destapando esta situación, y solo hemos comenzado a rascar la superficie, lo cual resulta una locura", asegura.

