Encierran a Alfredo Adame en ‘El Torito’ por insultar a periodista

El controversial conductor y actor Alfredo Adame pasó seis horas en el Centro de Reclusión Temporal de la Ciudad de México, conocido popularmente como 'El Torito', tras haber insultado a un periodista.

La noticia la compartió el propio Adame a través de sus redes sociales, explicando que la mañana del viernes debía presentarse ante las autoridades y que esperaba estar libre en la tarde.

Adame, de 66 años, subió un video a su cuenta de Instagram en el que con una sonrisa relató: