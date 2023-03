¡Encontré mi billetera! Anuncia Del Toro tras perderla en el cine

Tras haberse sentido desesperado al perder su cartera, Guillermo del Toro ha revivido del susto, al anunciar a través de twitter que ya había encontrado su billetera.

El ganador del Oscar publicó en Twitter que extravió su billetera luego de ver una película, por lo que ofreció una remuneración a quien la encontrara o supiera sobre su paradero.

Aunque el director de ‘El laberinto del Fauno’ no brindó más detalles, el Aero Theatre es un cine de pantalla única en Santa Mónica, California, construido en 1939 e inaugurado en 1940.

El recinto es familiar para el cineasta, ya que a finales de febrero programó ahí mismo un ciclo de películas animadas titulado "Guillermo del Toro's Weekend of Animation" (El Fin de Semana de la Animación de Guillermo del Toro).

La nueva cinta de Del Toro, "Pinocho", está nominada al Óscar como Mejor Película Animada, dicha ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

🎬 Here's a look at the animated feature nominees for #Oscars: Guillermo del Toro's 'Pinocchio,' Domee Shi's 'Turning Red,' Joel Crawford's 'Puss in Boots: The Last Wish,' Dean Fleischer Camp's 'Marcel the Shell with Shoes On' and Chris Williams' 'The Sea Beast' pic.twitter.com/5FAODf4UOy