Ha sido un gran viaje: Enrique Bunbury anuncia su retiro por problemas de salud

La madrugada de este lunes el cantante Enrique Bunbury anunció su retiro de los escenarios debido a complicaciones de salud que “venía arrastrando desde hace unos años”.

A través de su cuenta oficial de Twitter el exvocalista de la banda de rock en español “Héroes del silencio” compartió un comunicado dando los detalles de su retiro.

En su comunicado Bunbury señala que el malestar que lo hace retirarse de los escenarios le costó mucho trabajo localizar el problema y comprender.

Expone que durante su gira Mutaciones (2015-2016), pero que se agravó en su gira antes de pandemia que fue entre 2017 y 2019 “Expectaciones”.

“El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi enfermedad se había diluido y las ganas de reencontrarme con el público, técnicos y músicos encima del escenario eran una fuerza mucho más poderosa” expresó el artista en su comunicado.

Sin embargo, en su más reciente presentación en México su salud demostró lo contrario por lo que tomó la decisión de este retiro, mismo que sabía que tarde o temprano llegaría.

“ Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira” detalló el cantante español.