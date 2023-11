Enrique Guzmán afirma que le ‘encanta’ tener relaciones con ‘niñas’

Enrique Guzmán causó una gran polémica y disgusto entre varias personas, luego de que afirmara su gusto por tener relaciones con ‘niñas chiquitas’, durante una rueda de prensa promocional del evento musical ‘La caravana del Rock & Roll’.

El cantante y compositor de 80 años se encontraba respondiendo preguntas, cuando una de las reporteras quiso una respuesta honesta de Guzmán, con respecto a una foto que presuntamente demostraba su implicación en el abuso de una menor.

A pesar de que los asistentes del evento, entre los que se encontraban Angélica María, Roberto y César Costa, quisieron quitarle el micrófono a Guzmán, el cantante se aferró a él con el fin de preguntarle a la reportera si sabía de la existencia de esta ‘supuesta prueba’.

‘Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?’ , comentó el compositor con un tono cada vez más serio.

La joven aseguró que sí había visto dicha evidencia por parte de otro reportero, a diferencia de Guzmán, que no tenía idea de que existiera una prueba de lo ocurrido.

‘¿La has visto?, yo no… y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta’, declaró con franqueza Enrique Guzmán.

Tras finalizar su comentario, Guzmán se le quedó viendo a la reportera en caso de que quisiera señalarlo por alguna otra polémica.

Angélica María, quien se encontraba a la izquierda del rockero, se levantó para dirigir a su compañero de reparto fuera del escenario (aparentemente), ya que el video se corta justo el momento donde Guzmán desaparece del encuadre.

Guzmán se retiró del evento, no sin antes irse con una sonrisa satisfactoria en el rostro.

Al parecer, la rueda de prensa llegó a su fin luego del comentario de Enrique Guzmán, para evitar que la incomodidad arruinara el resto del evento para el reparto y los medios.

“¿Tienes conocimiento de esa foto, la conoces? Yo no... y me gustaría mucho, porque a mi edad y tener relaciones con una niña chiquita... ME ENCANTA”.



Enrique Guzmán, UN ASCO. pic.twitter.com/lt7VeT3Fhs — Juan Pablo Quijano (@JuanpaQuijano) November 15, 2023

Polémica de Frida Sofía y comentarios de Mayela Laguna

El comentario de Guzmán referente a su gusto por mujeres más jóvenes que él, terminó por un camino bastante polémico, debido al mal uso de la frase ‘niña chiquita’.

Su declaración dio pie a que varias personas recordaran el caso de su nieta, Frida Sofía (hija de la cantante Alejandra Guzmán), quien en años pasados, acusó a su propio abuelo de haberla tocado inapropiadamente cuando era menor.

Su madre, Alejandra causó una ruptura en la relación con su propia hija, al negar las declaraciones de Frida Sofía y ponerse del lado de su padre, Enrique.

Varios usuarios en la plataforma X (antes Twitter), señalan que el comentario del actor venezolano-mexicano, es algo indignante y asqueroso, mientras que otros aseguran que no se lo deben tomar tan en serio, ya que él sólo ‘lo dijo de burla’.

Mayela Laguna se manifiesta tras comentario inapropiado de Guzmán

Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, declaró en una llamada con el programa ‘Sale el Sol’, que lamenta el terrible comentario hecho por el cantante.

Las conductoras le preguntaron si era su hija de quien se especulaba aparecía en la ‘evidencia’, por la que Enrique Guzmán se molestó.

Mayela Laguna dio a entender que hubo cierta conducta por parte de su ex suegro con su pequeña hace mucho, sin embargo, recalcó que no tiene idea de si existe alguna prueba real de lo ocurrido y menos que sea de la que se especuló en la rueda de prensa de ‘La caravana del Rock & Roll’.

‘Lo dijo el señor Emilio Morales, que hay un video, no ha dicho que es un video referente a mi hija, no sé qué video es, no vio un video referente a mi hija, no tengo más que decir sobre ese video’.

