Enrique Guzmán da positivo a Covid-19; se encuentra estable

Enrique Guzmán dio positivo a Covid-19, por lo que tuvo que cancelar la presentación que tenía programada para el día de ayer, en Xalapa, Veracruz. El cantante presentó síntomas desde el viernes, pero decidió someterse a la prueba diagnóstica hasta que las molestias de garganta aumentaron, hasta el momento, informó que se encuentra estable.

En medio de una gira en el interior de la República, el cantante de rock and roll se ha convertido en otro de los famosos afectados por la quinta ola de contagios, luego que la noche de ayer informara, a través de sus redes sociales, que había dado positivo al virus del SARS-CoV-2, y es que, si bien, Guzmán presentó síntomas desde el viernes, fecha en la que se presentó en Orizaba, fue hasta el sábado cuando las molestias aumentaron y comenzó a preocuparse.

"Ayer estuve en Orizaba y empecé a tener algunas molestias con mi garganta, hoy empeoró la tos y por indicaciones del médico regresé a la Ciudad de México para hacerme una prueba Covid, lamentablemente salí positivo", indicó el intérprete de 79 años, por medio de su cuenta de Instagram.

Aunque los síntomas aumentaron el día de ayer, Guzmán aseguro que se encuentra estable y sin mayores molestias, confinado en casa, como lo indicó su doctor, por lo que sólo espera a recuperarse completamente para reprogramar la fecha del concierto cancelado para sus fans de Xalapa, que esperaban este show a propósito del Día del Padre, celebrado hoy: "les prometo que saliendo de esto ahí estaré", escribió.

Además, aprovechó la oportunidad para aconsejar a sus seguidores que, ante el nuevo brote de Covid-19, no se debe bajar la guardia, pues aunque hubo una época en que los casos disminuyeron exponencialmente, la pandemia aún no acaba y el aumento de contagios es prueba de ello. "(…) Agradezco la atención de todos y síganse cuidando que este bicho no se ha ido".

En otra publicación, Enrique Guzmán compartió una fotografía de la prueba de Covid-19 que se realizó, la que ya cuenta con cientos de comentarios de sus fans, donde le desean una pronta recuperación.

Otro evento público en el que estuvo el cantante, originario de Venezuela, fue el pasado miércoles 15 de junio en el show "3 en concierto", en el Auditorio Metropolitano de Puebla, donde compartió el escenario con Angélica María y César Costa, en el que reemplazó al cantante Alberto Vázquez que, por problemas de salud, no pudo presentarse.

(Con información de El Universal)