"Voy con todo, esa niña no se sale con la suya", comenta Enrique Guzmán tras asistir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra de Frida Sofía, quien lo acusó de haber abusado de ella cuando era niña.

"Yo sólo les voy a decir una cosa, voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se sale con la suya… Caiga quien caiga, voy a ratificar, lo que no tiene ella es vergüenza…", comentó Guzmán a los medios de comunicación.

Desde que el intérprete de rock de los sesenta fue señalado por su nieta Frida Sofía de haber abusado de ella, decidió actual legalmente en contra de sus declaraciones interponiendo una denuncia civil, en la que también pide la reparación del daño en contra de las personas que resulten responsables.

También adelanto que la denuncia que interpuso en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante fue penal.

"Ya ratifiqué… contra Frida es civil, contra Gustavo Adolfo es penal", dijo a su salida del juzgado.

Por otro lado, expresó que le dan mucho coraje los comentarios de odio que se han hecho contra él en las personas, después de las declaraciones de su nieta.

"Me da mucho coraje que mucha gente me han mentado la madre diciendo que soy un puerco, hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando eso no ha pasado nunca", expresó.

El cantante no especificó si llegaría en algún momento a perdonar a Frida Sofía, pero si dijo que lo que necesita es medicarse, "habría que medicarla es todo lo que necesita".

Tanto Enrique Guzmán como su defensor legal, dijeron a EL UNIVERSAL que, por el momento no darán ninguna declaración y que próximamente se celebrará una conferencia de prensa.

Enrique Guzmán asegura que su nieta lo quiere hundir

El cantante sostuvo que su nieta, quien lo acusó de haberla abusado sexualmente desde que tenía cinco años no sólo lo amenazó, sino que también golpeó a su madre brutalmente.

Según aseguró el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro", luego de que la familia dejara a Frida sin apoyo económico, ella le hizo una llamada en la que aseguró que iba a destruirlos, como testigos estuvieron sus dos hijos, Alejandra, Luis Enrique y su esposa Rosalba Welter, estos dos últimos serán testigos en el juicio que está por comenzar.

"Estaba yo sentado aquí en esta mesa donde desayunamos a las 9 de la mañana, estaba mi hija, mi otro hijo y mi mujer estaba en la cocina y recibí una llamada de ella para decirme 'no tengo dinero ayúdame', me dijo 'yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también' y colgó", contó Guzmán en una entrevista para el programa de televisión Ventaneando.

La decisión de retirarle el apoyo económico surgió, según afirma, por parte de la madre de Frida, Alejandra Guzmán, una vez que ella fue agredida por su hija mientras estaban en las calles de Miami. Tuvo que llegar la policía a detener el ataque e incluso fue detenida.

"Esa fue la última vez que le pegó a su mamá, no estaba yo, pero estaba mi hijo junto... la agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta hasta que llegó la policía a detener el evento; ahí está la foto de Frida con su numerito, Alejandra en ese momento dijo 'no más', le dio las llaves del departamento, le dio las llaves de la camioneta, le quitó sus tarjetas de crédito y le dijo 'ráscate con tus uñas, me voy' y Alejandra se salió del edificio y desde entonces no viven juntas", detalló.

Enrique le negó a Frida dúo con Paul Anka

También compartió su sospecha de que Frida se enojó con él desde que le negó un dueto con el cantautor canadiense Paul Anka, quien participó en el disco de Guzmán llamado "Se habla español", que lanzó en 2019, pero asegura que está dispuesto a limpiar su nombre de las acusaciones que ha recibido.

Incluso afirmó que también seguirá con la demanda interpuesta al periodista Gustavo Adolfo Infante, por incitar al odio contra él, ya que asegura, fue él quien durante la entrevista donde Frida confesó, lo nombró como "violador".

"Quiero enfrentarme con ella, que me diga por qué de ser tu abuelito bonachón que te ayudaba con las broncas que tenías con tu mamá, se convierte en un violador, explícame", pidió. "Quiero probar que no lo hice, que quede claro que la niña miente", agregó.

Enrique Guzmán limpiará su nombre como sea

Hasta el momento Frida no ha interpuesto la demanda por abuso sexual que advirtió hace tiempo levantaría, por lo que su abuelo dijo sentirse consternado al respecto, pero listo para defenderse.

"No sé si es que están preparando alguna defensa o es que no tienen con qué probar que yo toque a esa niña de 5 años y no tienen con qué proceder, por eso yo presento la denuncia contra ella, tendría que haber alguien que hubiera visto que yo la hubiera tocado, no tienen testigos porque no pasó nada, nadie ha visto nunca que yo me comporte de esa manera con ella", aseguró.

Aunque acepta que fue su hija Alejandra y el papá de Frida, Pablo Moctezuma quienes muchas veces descuidaron a la también nieta de Silvia Pinal durante su crecimiento, no espera que la intérprete de "Yo te esperaba" testifique a su favor.

"No quiere (Alejandra Guzmán), ni yo quiero que quiera, más si está sacando sus propias broncas, sería muy estúpido involucrarla. Lo voy a resolver yo".

Entrevista completa de Enrique Guzmán para Ventaneando

