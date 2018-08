Enrique Iglesias 'roba' beso en la boca a una fan en Durango

Agencias

Ciudad de México.- Enrique Iglesias es uno de los cantantes que más disfruta de interactuar directamente con su público, y eso lo deja ver cada vez que tiene un concierto y sin ningún problema besa en la boca a algunas de sus fans.

Esta vez, la muestra de cariño se llevó a cabo en el concierto que Enrique ofreció en la Feria Nacional Durango, México, informa el portal People en Español.

El artista español se acercó a una joven que se encontraba en la multitud grabándolo desde su teléfono móvil y en cuestión de segundos le dio un beso de en la boca.

Luego del acto cariñoso, el intérprete de “Súbeme la radio” y “Duele el corazón”, regresó al escenario para continuar interpretando sus mejores éxitos musicales.

En otro video que circula en las redes sociales, se le ve a Enrique bailando con una fan y tocándole sus glúteos.

Algunos seguidores han criticado al cantautor español al considerarlo una falta de respeto. “Es una falta de respeto, él como hombre público debe dar ejemplo”, opinó un fan. “No defiendo a ninguno. Esta mujer bailando con un desconocido, en una posición íntima. Me dan lástima, no hay límites”.

Ante ser cuestionado sobre la razón por la que besa a sus fans en la boca, Enrique respondió: “Es sólo que me emociono cuando me subo al escenario. No lo hago todo el tiempo”, dijo para el programa de radio Kiss 108.

Sin embargo, no es la primera vez que el intérprete se ve envuelto en señalamientos de este tipo, pues durante su gira por Croacia en 2016, fans difundieron un clip de Iglesias donde aparece cantando 'Takin back my love', mientras tocaba a dos manos el trasero de su corista.